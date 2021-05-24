Беларуси грозят новые санкции за угон самолета

«Возмутительное и незаконное поведение режима в Беларуси будет иметь последствия», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Литва намерена добиваться от стран-членов Евросоюза введения новых санкций из-за вынужденной посадки в Минске пассажирского самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Об этом в воскресенье, 23 мая, заявил литовский лидер Гитанас Науседа на своей странице в Twitter.

Соответствующее предложение глава государства планирует сделать на саммите ЕС, который состоится 24 мая и на который уже вынесен вопрос о «заминированном» лайнере.

«Мои предложения: воздушное пространство Беларуси признать небезопасным, белорусские воздушные суда не принимать в аэропортах Евросоюза, ICAO немедленно расследовать инцидент и ввести серьезные санкции против режима», – говорится в сообщении.

Кроме того, за введение санкций против Минска выступила также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Возмутительное и незаконное поведение режима в Беларуси будет иметь последствия. Лица, ответственные за угон самолета Ryanair, должны подпасть под санкции», – подчеркнула она в Twitter.

Также она призвала немедленно освободить задержанного во время посадки борта создателя оппозиционного белорусского СМИ NEXTA Романа Протасевича.

Протасевич был на борту самолета Ryanair, который совершил аварийную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. Когда он пролетал над территорией Беларуси, от минских диспетчеров поступила информация о минировании. По поручению Александра Лукашенко для сопровождения самолета подняли истребитель МиГ-29.

Тэги: самолет, Республика Беларусь