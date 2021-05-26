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06:50 26 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Болельщики назвали лучшего футболиста сезона Бундеслиги

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд признан болельщиками лучшим игроком Бундеслиги в сезоне 2020/21.

В 28 матчах прошлого розыгрыша чемпионата Германии 20-летний норвежец забил 27 мячей и отдал 8 результативных передач.

Холанд перешел в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в 2020 году. Контракт Эрлинга с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Боруссия» набрала 64 очка и заняла третье место в Бундеслиге.

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Тэги: футбол, болельщики
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