Болельщики назвали лучшего футболиста сезона Бундеслиги
Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд признан болельщиками лучшим игроком Бундеслиги в сезоне 2020/21.
В 28 матчах прошлого розыгрыша чемпионата Германии 20-летний норвежец забил 27 мячей и отдал 8 результативных передач.
Холанд перешел в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в 2020 году. Контракт Эрлинга с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
«Боруссия» набрала 64 очка и заняла третье место в Бундеслиге.
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