В Мали военные освободили захваченных президента и премьера

Военные мятежники в Мали освободили переходного президента страны Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана.

Президент и глава правительства были захвачены военными страны во время очередного переворота, произошедшего в Мали в воскресенье, 23 мая. Бо Ндау и Моктара Уана перевезли на армейскую военную базу Кати вблизи столицы страны Бамако.

Задержание чиновников произошло меньше чем через год после того, как военные вынудили уйти в отставку предыдущего президента Ибрагима Бубакара Кейта.

Миссия ООН в Мали выступила с решительным осуждением попытки государственного переворота, призвав к «немедленному и безусловному» освобождению задержанных и предупредив об ответственности за такие действия.

24 мая немедленно освободить задержанных в результате переворота политиков призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш. А 26 мая Совет Безопасности ООН единогласно поддержал заявление, в котором требовал освобождения президента и премьер-министра Мали.

Ситуация в стране обострилась после того, как гражданское переходное правительство объявило о новом составе кабинета министров страны. Предварительный состав правительства этой африканской страны распустили 14 мая, и в новом кабинете военные получили только четыре должности. Как сообщают информационные агентства, у некоторых из них это вызвало недовольство.

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