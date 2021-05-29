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Главная » Украина » Происшествия
09:13 29 Мая 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Бывшего футболиста сборной Украины задержали в Киеве за вождение в нетрезвом состоянии

Вечером в пятницу, 28 мая, полиция задержала на бульваре Леси Украинки бывшего футболиста «Шахтера» и сборной Украины Вячеслава Шевчука.

Вероятно, Шевчук возвращался с празднования 85-летия донецкого клуба на НСК «Олимпийский».

Патрульные остановили автомобиль Porsche 911, за рулем которого был Шевчук.

Бывший футболист отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови и начал толкать полицейских, после чего на него надели наручники и задержали.

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Тэги: футбол, Киев, вождение в нетрезвом состоянии
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