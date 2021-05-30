В ОБСЕ назвали основную причину гибели мирных жителей Донбасса

Гражданские лица погибали и получали ранения из-за подрывов во время повседневных занятий.

Мирное население по обе стороны от линии соприкосновения на Донбассе гибнет в основном из-за срабатывания неразорвавшихся боеприпасов. Об этом говорится в тематическом отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованном в субботу, 29 мая.

«Мирные жители гибнут и получают ранения в результате срабатывания мин, неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) и других взрывоопасных предметов во время занятий повседневными делами», – указано в документе.

Согласно докладу, с ноября 2019 года по март 2021 года СММ подтвердила информацию о 76 жертвах среди гражданского населения в результате подрывов. Из них 20 человек погибли и 56 получили ранения. Больше 85% жертв составляют мужчины и мальчики (56 и девять соответственно), остальные – десять женщин и одна девочка.

Отмечается, что гражданские лица погибали и получали ранения во время работы на полях, прогулок вдоль берегов рек, сбора дров и в быту.

При этом гибнут мирные граждане по обе стороны линии соприкосновения. В частности, в Донецкой области жертвами стали 12 человек в подконтрольных Киеву районах и 19 – в неподконтрольных; в Луганской – девять человек в подконтрольных районах и 36 – в неподконтрольных.

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