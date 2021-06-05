НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » 0 »
02:22 05 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

За сбитый самолет МАУ Иран готов выплатить семьям погибших по 150 тысяч долларов

Иранская сторона во время третьего раунда переговоров в Киеве заявила о готовности выплатить семьям погибших в результате катастрофы самолета МАУ украинцев.

Как сообщило посольство Ирана в Украине, после доклада иранской стороны об уголовном производстве и принятых мерах относительно предъявления обвинений подозреваемым лицам, украинская сторона подтвердила юрисдикцию правоохранительных и судебных органов Ирана в расследовании данного дела.

Иранская делегация также сообщила о регистрации исков родственников 103 погибших в судебные органы Ирана. Ряд истцов – иностранные граждане.

«Иранская делегация сообщила о своей готовности к выплате компенсаций украинским семьям погибших в катастрофе в размере 150 тыс. долл. за каждого погибшего, согласно Постановлению Правительства ИР Иран, и обратилась к украинской делегации с просьбой довести эту информацию до сведения родственников погибших украинцев», – говорится в сообщении.

Источник:
Loading...

Новости по теме

Ребров уходит с поста главного тренера «Ференцвароша»

47-летний украинец Сергей Ребров уходит с поста главного тренера «Ференцвароша», сообщает официальный сайт Fradi.

Facebook заблокировал аккаунты Трампа на два года

Сам Трамп такое решение расценил как проявление неуважения к более 70 млн американцев и покушение на свободу слова.

Продажный Нацкорпус – опубликован прайс на услуги псевдопатриотов

Политическая партия получает десятки тысяч долларов за митинги, дискредитацию политиков, акции с зеленкой и яйцами.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты