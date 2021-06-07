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05:46 07 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Дочь экс-президента Перу побеждает на президентских выборах

Дочь экс-президента Перу Кейко Фухимори побеждает на выборах президента Перу с минимальным отрывом.

Председатель правой партии «Народная сила» Кейко Фухимори набрала более 50 процентов голосов. Соответствующие результаты обнародовал Национальный офис избирательных процессов вечером в воскресенье, 6 июня.

В настоящее время подсчитано 42,03 процента голосов, среди которых 52,905 избирателей проголосовали за Фухимори. В свою очередь за представителя леворадикальной партии «Свободное Перу» Педро Кастильо свои голоса отдали 47,095 избирателей.

Явка на президентских выборах в 2021 году составила 77,927 процента, сообщили в Национальном офисе избирательных процессов.

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Тэги: выборы, президент Перу
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