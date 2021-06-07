УЕФА одобрил форму сборной Украины с лозунгом «Слава Украине!»

УЕФА одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг «Слава Украине!»

Союз европейских футбольных ассоциаций одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг «Слава Украине! Героям слава!». Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.

Напомним, накануне эту экипировку представил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

На форме, которая выполнена в цветах национального флага, изображена также карта Украины с Крымом.

Это вызвало отрицательную реакцию в Москве.