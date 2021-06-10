Немецкий парламент отклонил резолюцию по СП-2

Фракция Союз-90/Зеленые призывает правительство Германии отказаться от проекта Северный поток-2.

В Германии большинство депутатов Бундестага в четверг, 10 июня, проголосовали против резолюции о признании проекта Северный поток-2 вредным для климата. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Отмечается, что постановление Пересмотр курса в политике в отношении России – последовательно защищать права человека, демократию и европейский миропорядок было выдвинуто депутатами фракции Союз-90/Зеленые.

Они, в частности, призывают правительство Германии «признать, что новый газопровод, такой как Северный поток-2, не нужен для энергоснабжения Европы, но, прежде всего, вреден для климата». Таким образом, указано в документе, Берлину следует «отказаться от проекта».

«Предложение было отклонено в ходе прямого голосования большинством в составе фракций ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии, Альтернативы для Германии и Левой партии», – уточнила пресс-служба.

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