Француза, который дал пощечину Макрону, посадили
Мужчина, который дал пощечину президенту Эммануэлю Макрону, приговорен к 18 месяцам тюрьмы, четыре из которых он проведет за решеткой.
Нападавшим оказался 28-летний Дэмиен Тарел, суд над ним состоялся в четверг. Мужчина признался, что ударил президента.
Его приговорили к 18 месяцам заключения, четыре из которых он проведет в тюрьме.
Дэмиена Тарела также приговорили к исправительным работам, ему запрещено носить оружие в течение пяти лет, а также голосовать и быть кандидатом на выборах в течение 3 лет. Ему также придется пройти психологическое наблюдение.
У него есть десять дней, чтобы обжаловать свой приговор.
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