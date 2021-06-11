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01:50 11 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Француза, который дал пощечину Макрону, посадили

Мужчина, который дал пощечину президенту Эммануэлю Макрону, приговорен к 18 месяцам тюрьмы, четыре из которых он проведет за решеткой.

Нападавшим оказался 28-летний Дэмиен Тарел, суд над ним состоялся в четверг. Мужчина признался, что ударил президента.

Его приговорили к 18 месяцам заключения, четыре из которых он проведет в тюрьме.

Дэмиена Тарела также приговорили к исправительным работам, ему запрещено носить оружие в течение пяти лет, а также голосовать и быть кандидатом на выборах в течение 3 лет. Ему также придется пройти психологическое наблюдение.

У него есть десять дней, чтобы обжаловать свой приговор.

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Тэги: Франция, Эммануэль Макрон, пощечина
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