США отвергли «перезагрузку отношений» с РФ

Американский лидер верит, что будет двигаться на встречу с российским президентом «с попутным ветром».

Глава Белого дома Джо Байден выразил уверенность, что прибудет на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным «с попутным ветром». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на старшего директора по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманду Слоат.

«Президент действительно верит, что будет двигаться на эту встречу с президентом Путиным с попутным ветром», – сказала она.

Слоат вслед за несколькими другими должностными лицами правительства США повторила, что предстоящая встреча Байдена и Путина в Женеве 16 июня, «безусловно, не является перезагрузкой» отношений Москвы и Вашингтона.

«Думаю, президент [Байден] считает, что есть сферы, в которых мы можем работать с россиянами, такие как стратегическая стабильность. Это важно не только для Соединенных Штатов, но и для наших европейских союзников. В то же время, президент очень ясно дал понять, что затронет [в Женеве] и наши (американо-российские, – ред.) противоречия», – добавила представитель Белого дома.

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