Ким Чен Ын назвал «раковой опухолью» южнокорейскую поп-музыку
Лидер Северной Кореи намерен усилить культурную войну, иначе КНДР «рухнет, как сырая стена».
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал музыкальный жанр K-Pop из Южной Кореи «злокачественной раковой опухолью».
Об этом сообщает The New York Times.
Лидер КНДР заявил, что K-Pop портит молодым северокорейцам «одежду, прически, речь и поведение».
Журналисты сообщают, что Ким Чен Ын намерен усилить культурную войну, иначе КНДР «рухнет, как сырая стена».
В декабре 2020 года в КНДР приняли закон, согласно которому можно получить 15 лет заключения в трудовых лагерях за хранение или просмотр контента из Южной Кореи.
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Лидер Северной Кореи долгое время не появлялся на публике, а когда, наконец, поучаствовал в публичном мероприятии, то оказалось, что он сильно похудел.
Ким Чен Ына в последний раз видели 7 мая на концерте в Пхеньяне. Накануне он провел заседание партии.
В Трудовой партии Северной Кореи учреждена должность заместителя Ким Чен Ына, которую может занять его сестра Ким Е Чен.