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07:27 12 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ким Чен Ын назвал «раковой опухолью» южнокорейскую поп-музыку

Лидер Северной Кореи намерен усилить культурную войну, иначе КНДР «рухнет, как сырая стена».

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал музыкальный жанр K-Pop из Южной Кореи «злокачественной раковой опухолью».

Об этом сообщает The New York Times.

Лидер КНДР заявил, что K-Pop портит молодым северокорейцам «одежду, прически, речь и поведение».

Журналисты сообщают, что Ким Чен Ын намерен усилить культурную войну, иначе КНДР «рухнет, как сырая стена».

В декабре 2020 года в КНДР приняли закон, согласно которому можно получить 15 лет заключения в трудовых лагерях за хранение или просмотр контента из Южной Кореи.

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Тэги: КНДР, Ким Чен Ын, поп-музыка
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