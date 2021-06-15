В ЕС готовят стратегию политики в отношении России

Перспективы отношений с Россией в Евросоюзе назвали «не блестящими». Сейчас они на самом низком уровне за период после Холодной войны.

Новая стратегия Евросоюза в отношении с Россией будет базироваться на трех принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Об этом вечером во вторник, 15 июня, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, передает Euronews.

Отмечается, что стратегия будет подготовлена к саммиту ЕС, который пройдет в Брюсселе 24-25 июня.

Анонсируя документ, Боррель также повторил слова американского президента Джо Байдена, сказавшего, что отношения с Россией находятся на самом низком уровне за период после Холодной войны.

«Мы должны отталкивать, мы должны сдерживать, и мы должны взаимодействовать в одно и то же время», – отметил дипломат.

Глава европейской внешней политикой добавил, что будет нелегко их улучшить, потому что перспективы «не блестящие».

Сегодня также сообщалось, что США и ЕС создадут диалог в отношении России и готовы дать решительный ответ на негативное поведение и вредоносную деятельность.

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