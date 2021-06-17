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09:00 18 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

МИД России ответил на условия Кулебы по СП-2

Украинский министр назвал приемлемыми условиями запуска СП-2 деоккупацию территорий Украины и гарантии энергобезопасности.

Выдвинутые Украиной условия по запуску газопровода Северный поток-2 противоречат принципам рыночной экономики. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«В этом проекте заложена не политика, а выгода. Выдвижение Украиной либо какими-то другими странами неких условий запуска, эксплуатации газопровода, помимо существующих правовых норм, просто противоречит общепризнанным рыночным принципам, на которых и должны строится международные торгово-экономические отношения», – сказала она.

Захарова заверила, что проект основан на взаимной экономической выгоде российских и европейских компаний.

«Я хотела бы напомнить и господину Кулебе, и вообще киевскому режиму, что это коммерческий проект, который выгоден тем странам и тем партнерам, которые в нем участвуют. Если украинская сторона хочет подключится к участию в проекте, то следует вести переговоры с акционерами и другими заинтересованным компаниями, прекратить эту политическую истерику и в общем вести себя прилично», – заключила она.

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Тэги: Украина, мид, рф, Кулеба, СП-2
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