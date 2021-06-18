У день народження Південно-корейського гурту BTS відбулось відкриття k-pop простору

У день народження легендарного Південно-корейського гурту BTS на території ТРЦ Retrovill відбулось відкриття k-pop простору, що покликаний стати місцем, де сучасна молодь зможе побачити різноманітні та повноцінні програми у цьому напрямку.

У день народження легендарного Південно-корейського гурту BTS на території ТРЦ Retrovill відбулось відкриття k-pop простору, що покликаний стати місцем, де сучасна молодь зможе побачити різноманітні та повноцінні програми у цьому напрямку.

Святкування продовжилось на Спортивні площі і тривало до пізнього вечора незважаючи на погоду. Захід був ініційований першою українською платформою інтерактивного розвитку, яка просуває k-pop в Україні- K-Fun entertainment (Продюсер Олена Іванченко) при підтримці Корейського культурного центру.



За її авторською програмою «Україна — Корея forever» кавер-групи та виконавці з різних міст України Etherial, Illuminared (Київ),Vira (Одеса), ведучої Юліани Колеснікової (Харків), соло та дуетів безкоштовно виконали твори лідерів k-pop індустрії та показали неймовірні навички. Серед виконавців викладачі та учні і самого K-fun, наприклад група Fots. Неодноразовий переможець міжнародних конкурсів, що єдиний в Україні створює україно — корейський контент.



ТРЦ Retrovill та ресторан корейської кухні Кім КімЧи підтримав виступаючих та пригощав всіх, одягнених у стилі k-pop безкоштовними напоями.

Глядачам вдалося почути та побачити дивні перетинання власної хореографії та реп текстів.

Незабаром і нові заходи, тож, спостерігайте!