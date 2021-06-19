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05:34 19 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Германия отзывает взвод из Литвы из-за плохого поведения

Германия отозвала на родину целый взвод из состава расквартированного в Литве батальона бундесвера.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвала инцидент пощечиной всей армии.

«Своим поведением эти солдаты самым безответственным образом поставили под удар репутацию всего бундесвера. Их проступок будет строго наказан», – заявила она, выступая перед слушателями военной академии в Гамбурге.

По ее словам, это особенно недопустимо в то время, когда вооруженные силы добиваются дополнительного финансирования на закупку новой техники и вынуждены бороться с российской пропагандой.

Вечеринка происходила в конце апреля в одном из литовских отелей. О том, что там было, написал журнал Spiegel. По данным журнала, солдаты, напившись в увольнении, засняли на видеокамеру непристойную сцену. Кроме того, они так шумели, что персонал гостиницы вызвал военную полицию. С этого и началось расследование.

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Тэги: Германия, Литва, бундесвер
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