Германия отзывает взвод из Литвы из-за плохого поведения

«Своим поведением эти солдаты самым безответственным образом поставили под удар репутацию всего бундесвера. Их проступок будет строго наказан», – заявила она, выступая перед слушателями военной академии в Гамбурге.

По ее словам, это особенно недопустимо в то время, когда вооруженные силы добиваются дополнительного финансирования на закупку новой техники и вынуждены бороться с российской пропагандой.