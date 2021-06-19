Германия отзывает взвод из Литвы из-за плохого поведения
Германия отозвала на родину целый взвод из состава расквартированного в Литве батальона бундесвера.
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвала инцидент пощечиной всей армии.
«Своим поведением эти солдаты самым безответственным образом поставили под удар репутацию всего бундесвера. Их проступок будет строго наказан», – заявила она, выступая перед слушателями военной академии в Гамбурге.
По ее словам, это особенно недопустимо в то время, когда вооруженные силы добиваются дополнительного финансирования на закупку новой техники и вынуждены бороться с российской пропагандой.
Вечеринка происходила в конце апреля в одном из литовских отелей. О том, что там было, написал журнал Spiegel. По данным журнала, солдаты, напившись в увольнении, засняли на видеокамеру непристойную сцену. Кроме того, они так шумели, что персонал гостиницы вызвал военную полицию. С этого и началось расследование.
Новости по теме
Германия будет осуществлять командование международным союзническим батальоном НАТО в Литве, общая численность которого составит около 1200 человек.
Эту информацию подтвердил официальный представитель Минобороны ФРГ. Москва выступает против размещения батальона НАТО в Литве при участии тысячи военнослужащих.
Немецкие воздушные десантники будут помогать ОБСЕ контролировать соблюдение перемирия на востоке Украины.