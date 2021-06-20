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02:52 20 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У Байдена умерла собака

Президент США Джо Байден сообщил о смерти одной из своих собак – немецкой овчарки по кличке Чемп. Пес был домашним любимцем семьи Байден в течение 13 лет.

«Он был с нами и в наиболее радостные моменты, и в наиболее печальные дни, чувствительный к каждому нашему молчаливому ощущению и эмоции. Мы любим нашего милого, хорошего мальчика и всегда будем тосковать за ним», – говорится в официальном заявлении президента США и его супруги .

В начале марта сообщалось, что собак Байдена вывезли из Белого дома после того, как одна из них якобы укусила охранника. Через некоторое время их снова вернули.

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Тэги: собака, Джозеф Байден
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