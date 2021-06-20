Украинские волейболисты вышли в финал Золотой Евролиги
В субботу, 19 июня, мужская сборная Украины по волейболу одержала победу над Бельгией в полуфинале Золотой Евролиги.
Украинцы одолели соперника во всех трех партиях – 3:0.
В финале Украина встретится с Турцией, обыгравшую сборную Эстонии. Поединок состоится 20 июня.
На групповом этапе Украина играла против Словакии и Румынии, одержала четыре победы.
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