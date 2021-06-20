Россия вернула своего посла в США
Анатолий Антонов прошел на посадку без комментариев для прессы. Уже 21 июня он будет на рабочем месте в Вашингтоне.
Посол России в США Анатолий Антонов отбыл из Москвы в Вашингтон после трехмесячного пребывания на консультациях. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 20 июня.
Указано, что утром российский дипломат улетел в США рейсом SU100 Москва – Нью-Йорк. Самолет вылетел из аэропорта Шереметьево в 9:18 по местному времени.
Антонов прошел на посадку без комментариев для прессы. Уже 21 июня он будет на рабочем месте в Вашингтоне.
В свою очередь США пока не сообщают о возвращении своего посла в Москву.
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