Россия вернула своего посла в США

Анатолий Антонов прошел на посадку без комментариев для прессы. Уже 21 июня он будет на рабочем месте в Вашингтоне.

Посол России в США Анатолий Антонов отбыл из Москвы в Вашингтон после трехмесячного пребывания на консультациях. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 20 июня.

Указано, что утром российский дипломат улетел в США рейсом SU100 Москва – Нью-Йорк. Самолет вылетел из аэропорта Шереметьево в 9:18 по местному времени.

Антонов прошел на посадку без комментариев для прессы. Уже 21 июня он будет на рабочем месте в Вашингтоне.

В свою очередь США пока не сообщают о возвращении своего посла в Москву.

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