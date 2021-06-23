Путин одобрил госпрограмму вживления микрочипов в мозг

Проект федеральной программы «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» начал прорабатываться в Минобрнауки.

Рабочая группа для проработки новой федеральной программы была создана после разработки концепции Российской академией наук и МГУ, пишет газета «Коммерсантъ».

Проект предполагал в том числе развитие технологий нейроинтерфейсов, позволяющих управлять внешними устройствами напрямую с помощью электрических сигналов мозга.

Например, планировалось создание интерфейсов «человек – техника» для управления самолётами, автомобилями и атомными электростанциями, цитирует «Коммерсантъ» программный документ, также должны быть созданы интерфейсы, обеспечивающие «самостоятельное формирование целей, оценку ситуаций, прогнозирование их развития и принятие решений».

Программу одобрил президент Путин, отношение к проекту могла иметь и его дочь.

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