Россия открыла огонь по британскому эсминцу Defender в Черном море
Британское судно якобы нарушило «российскую границу» возле мыса Фиолент в аннексированном Крыму.
Корабль Черноморского флота открыл «предупредительную стрельбу» по британскому эсминцу – судно якобы нарушило «российскую границу» возле мыса Фиолент возле побережья аннексированного Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ в среду, 23 июня.
Кроме того, российский боевой самолет выполнил «предупредительное бомбометание» – бросил четыре осколочно-фугасные бомбы по курсу движения британского эсминца.
Новости по теме
Один из кораблей с управляемым ракетным оружием принадлежит Великобритании, второй – Нидерландам
Флагман морской охраны Госпогранслужбы Григорий Куропятников встретил в Черном море корабль Береговой охраны США Hamilton.
Если американские корабли не пройдут через проливы Дарданеллы и Босфор в четверг, то Пентагон снова сможет запросить проход через них только через 15 дней.