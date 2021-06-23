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Главная » Мир » Политика
14:30 23 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия открыла огонь по британскому эсминцу Defender в Черном море

Британское судно якобы нарушило «российскую границу» возле мыса Фиолент в аннексированном Крыму.

Корабль Черноморского флота открыл «предупредительную стрельбу» по британскому эсминцу – судно якобы нарушило «российскую границу» возле мыса Фиолент возле побережья аннексированного Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ в среду, 23 июня.

Кроме того, российский боевой самолет выполнил «предупредительное бомбометание» – бросил четыре осколочно-фугасные бомбы по курсу движения британского эсминца.

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Тэги: черное море, Defender, флот рф, стельба
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