В Киеве на пляжах обнаружили кишечную палочку

Столичная Госпотребслужба рекомендовала использовать эти места исключительно для отдыха без купания.

На пяти пляжах Киева зафиксировали превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки. Об этом 23 июня сообщила столичная Госпотребслужба в Facebook.

«В пробах воды из водоемов, отобранных на пляжах Киева, зафиксировано превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки. В частности, превышение обнаружили в воде на пляжах Троещина, Веселка, Тельбин, Вербный и Пуща-Водица, – отметили в ведомстве.

Отдыхающим не рекомендовали купаться на указанных пляжах, пока показатели воды не придут к нормативным значениям.

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