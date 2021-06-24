В Киеве на пляжах обнаружили кишечную палочку
Столичная Госпотребслужба рекомендовала использовать эти места исключительно для отдыха без купания.
На пяти пляжах Киева зафиксировали превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки. Об этом 23 июня сообщила столичная Госпотребслужба в Facebook.
«В пробах воды из водоемов, отобранных на пляжах Киева, зафиксировано превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки. В частности, превышение обнаружили в воде на пляжах Троещина, Веселка, Тельбин, Вербный и Пуща-Водица, – отметили в ведомстве.
Отдыхающим не рекомендовали купаться на указанных пляжах, пока показатели воды не придут к нормативным значениям.
Новости по теме
На территории бывшего детского лагеря в Дарницком районе был обустроен незаконный стрелковый полигон.
К приросту полученных прививок привели увеличение количества прививочных бригад и организация записи на инъекцию.
Резиденция посла Ирландии теперь расположена в Киеве – прежде посол в Праге работал в Украине по совместительству.