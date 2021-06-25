Виды канализационных труб: достоинства и недостатки

Разнообразие канализационных труб на рынке сильно затрудняет выбор неопытному пользователю.

Разнообразие канализационных труб на рынке сильно затрудняет выбор неопытному пользователю. Поэтому мы постарались рассказать обо всех разновидностях изделий, преимуществах и недостатках каждого вида. Чтобы вопрос, как выбрать канализационные трубы, больше не ставил вас в тупик.

Основные виды труб для канализации

Трубы канализационные сильно различаются размерами. Но на характеристики изделий сильнее всего влияет материал, из которого они изготовлены. Поэтому и подразделяют трубы, в первую очередь, на такие виды:

● металлические (чугунные, стальные);

● керамические;

● полимерные (поливинилхлоридные, полипропиленовые, полиэтиленовые);

● металлопластиковые;

● бетонные.

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На какие критерии обращать внимание при выборе канализационных труб

● Прочность. Стенки должны выдерживать значительную нагрузку, причём давление будет как внутренним, так и внешним.

● Устойчивость к воздействию окружающей среды. В зависимости от условий эксплуатации, обратите внимание на способность изделия противостоять химическим веществам, перепадам температур, ультрафиолетовому излучению, механическим воздействиям и т. д.

● Гладкость внутренней поверхности. Она важна, чтобы мелкий мусор из стоков не накапливался на стенках.

● Удобство монтажа. Каждый материал имеет свою специфику. Поэтому выбирайте канализационные трубы, установка которых не создаст дополнительных проблем.

Плюсы и минусы различных видов

У труб каждого вида свои особенности, которые важно учесть перед покупкой:

Металлические

Стальные изделия очень прочные, легко поддаются обработке, их можно использовать в широком температурном диапазоне. При этом такие трубы обладают большой массой и сильно подвержены коррозии.

Чугунные трубы дороже, зато выдерживают большие нагрузки, могут прослужить больше 80 лет! Их существенный недостаток — шероховатая внутренняя поверхность. Она затрудняет транспортировку стоков, способствует загрязнению труб.

Керамические

Устойчивы к воздействию химикатов, не боятся коррозии и высоких температур, долговечны. Но керамика — материал хрупкий, что сильно усложняет процесс монтажа и требует исключить малейшие ударные нагрузки на канализацию.

Полимерные

Трубы пластиковые канализационные всех видов, благодаря гладким стенкам, обладают высокой пропускной способностью. ПВХ-системы прочные, долговечные, отличаются лёгкостью монтажа и доступной ценой. К сожалению, они быстро деформируются при высоких и низких температурах. Тем не менее, канализационные трубы из пластика (полипропилена) считаются оптимальным вариантом для прокладки внутри здания.

Металлопластиковые

Гибкие, легко монтируются, но стоят недёшево, не выдержат гидроудар, требуют регулярной проверки стыков.

Бетонные

Прочные, химически устойчивые, не боятся высоких температур, коррозии, недорого стоят. Железобетон преимущественно используют в гидротехническом, промышленном строительстве, где стоки неагрессивные и стекают самотёком.

Делайте выбор исходя из предназначения устройства, его места расположения. Но учитывайте и материал — именно он определяет особенности установки системы, ширину, глубину укладки.