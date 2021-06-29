Бразильский суд оштрафовал государство за сексистские высказывания президента
Иск против чиновников предъявила Генеральная прокуратура Бразилии, ее представители обвинили политиков в «злоупотреблении свободой слова».
Федеральный суд в бразильском штате Сан-Паулу оштрафовал государство на 5 миллионов реалов (около 73 миллионов рублей) за сексистские высказывания президента страны Жаира Болсонару и нескольких членов правительства: министра по вопросам женщин, семьи и защиты прав человека Дамарес Алвес, главы Минэкономики Паулу Гедеса, экс-главы МИД Эрнесту Араужу. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на ТАСС.
Иск против чиновников предъявила Генеральная прокуратура Бразилии, ее представители обвинили политиков в «злоупотреблении свободой слова».
«Сексистские шутки и неприязненные комментарии свидетельствуют о пренебрежении и неуважении к женщинам со стороны Болсонару и членов его команды и представляют собой нападки на гарантированные права женщин», — заявили в Генпрокуратуре.
Истец перечислил и сами оскорбительные выражения.
- Болсонару сравнивал страну с «девственницей, которую жаждет всякий заезжий проходимец» и выступал против абортов.
- Министр экономики Паулу Гедес назвал первую леди Франции Брижит Макрон «безобразной».
- Дамарес Алвес сказала, что женщина должна «подчиняться» мужчине в браке.
Кроме того, суд обязал государство выделить 10 миллионов реалов на проведение информационной социальной кампании против сексизма.
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