Бразильский суд оштрафовал государство за сексистские высказывания президента

Иск против чиновников предъявила Генеральная прокуратура Бразилии, ее представители обвинили политиков в «злоупотреблении свободой слова».

Федеральный суд в бразильском штате Сан-Паулу оштрафовал государство на 5 миллионов реалов (около 73 миллионов рублей) за сексистские высказывания президента страны Жаира Болсонару и нескольких членов правительства: министра по вопросам женщин, семьи и защиты прав человека Дамарес Алвес, главы Минэкономики Паулу Гедеса, экс-главы МИД Эрнесту Араужу. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на ТАСС.

Иск против чиновников предъявила Генеральная прокуратура Бразилии, ее представители обвинили политиков в «злоупотреблении свободой слова».

«Сексистские шутки и неприязненные комментарии свидетельствуют о пренебрежении и неуважении к женщинам со стороны Болсонару и членов его команды и представляют собой нападки на гарантированные права женщин», — заявили в Генпрокуратуре.

Истец перечислил и сами оскорбительные выражения.

Болсонару сравнивал страну с «девственницей, которую жаждет всякий заезжий проходимец» и выступал против абортов.

Министр экономики Паулу Гедес назвал первую леди Франции Брижит Макрон «безобразной».

Дамарес Алвес сказала, что женщина должна «подчиняться» мужчине в браке.

Кроме того, суд обязал государство выделить 10 миллионов реалов на проведение информационной социальной кампании против сексизма.

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