В Румынии на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв

Примерно в 12:15 по местному времени произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Petromidia в городе Нэводари.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали пять человек. У одного из пострадавших – ожоги 45% поверхности тела.

Через час после взрыва пожар удалось локализовать, не допустив его распространения.

На место происшествия прибыли более десятка пожарных расчетов. Причина взрыва не сообщается.

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