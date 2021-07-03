В Румынии на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв
Примерно в 12:15 по местному времени произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Petromidia в городе Нэводари.
По предварительным данным, в результате взрыва пострадали пять человек. У одного из пострадавших – ожоги 45% поверхности тела.
Через час после взрыва пожар удалось локализовать, не допустив его распространения.
На место происшествия прибыли более десятка пожарных расчетов. Причина взрыва не сообщается.
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