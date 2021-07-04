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00:55 04 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Ватикане судят кардинала за финансовые преступления

Папа лично предоставил необходимое разрешение на предъявление ему обвинения, включающее растрату и злоупотребление служебным положением.

В Ватикане начался суд над бывшим итальянским кардиналом Анджело Беччиу, а также еще девятью лицами, которых обвиняют в финансовых преступлениях – хищение, отмывание денег, мошенничество, вымогательство и злоупотребление служебным положением.

Беччиу, а также два чиновника в управлении финансовой разведки, предстанут перед судом 27 июля по поводу многомиллионного скандала, связанного с покупкой здания в одном из районов Лондона.

73-летний Беччиу, которого в прошлом году папа Франциск освободил от должности за коррупцию, и который всегда подтверждал свою невиновность на протяжении двухлетнего расследования, стал самым высокопоставленным чиновником Ватикана, обвиняемым в финансовых преступлениях.

Папа лично предоставил необходимое разрешение на предъявление ему обвинения, включающее растрату и злоупотребление служебным положением.

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Тэги: коррупция, Ватикан, кардиналы
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