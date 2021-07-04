США лишатся энергонезависимости

Уже через две недели, по словам экс-президента США, страна потеряет независимость от поставок энергоносителей из других стран.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна в течение двух недель лишится независимости от поставок энергоносителей из других стран. Об этом он сказал на на митинге в штате Флорида в субботу, 4 июля. Его трансляцию вели местные телеканалы.

«Еще две недели, и вы больше не будете энергонезависимыми», – сказал он.

Трамп отметил, что при его администрации США не зависели от поставок углеводородов.

«Через две недели вы больше не будете энергонезависимыми. Они прекращают сдачу в аренду [федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений], они прекращают бурение. Они хотят перейти на ветряные турбины», – добавил экс-президент США.

Он выразил уверенность в том, что выгоду от этого получают Германия и Китай, где производят указанные турбины.

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