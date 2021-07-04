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Главная » Мир » Политика
10:00 05 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Беларуси задержали гражданина Украины

Парня увезли в неизвестном направлении, что стало причиной действий правоохранителей пока неизвестно

В субботу, 3 июля, в белорусском Столине был задержан 24-летний гражданин Украины Павел Рабешко, имеющий вид на жительство в Беларуси, сообщает правозащитный центр Весна.

Также был произведен обыск по месту жительства парня, в котором, как сообщается, приняли участие пять сотрудников милиции.

Телефон конфисковали, а самого Павла задержали и увезли в неизвестном направлении. Что стало причиной приезда сотрудников, пока неизвестно.

По предварительной информации, его доставили в Пинское КГБ.

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Тэги: беларусь, украинец, задержания
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