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Главная » Украина » Спорт
02:43 07 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сборной Украины по пляжному футболу запретили участвовать в чемпионате мира в Москве

Совместное решение приняли Украинская ассоциация футбола и Ассоциация пляжного футбола Украины.

Сборная Украины вышла на ЧМ, заняв второе место в отборочной группе.

От Европы в турнире примут участие Испания, Португалия и Беларусь.

Мундиаль пройдет 19-29 августа. Жеребьевка финальной стадии турнира состоится 8 июля.

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Тэги: пляжный футбол
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