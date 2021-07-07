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02:43 07 Июля 2021 0 Комментарии
Сборной Украины по пляжному футболу запретили участвовать в чемпионате мира в Москве
Совместное решение приняли Украинская ассоциация футбола и Ассоциация пляжного футбола Украины.
Сборная Украины вышла на ЧМ, заняв второе место в отборочной группе.
От Европы в турнире примут участие Испания, Португалия и Беларусь.
Мундиаль пройдет 19-29 августа. Жеребьевка финальной стадии турнира состоится 8 июля.
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Тэги: пляжный футбол
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