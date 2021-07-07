в Гаити ввели военное положение из-за убийства президента

Местные власти заявили, что Жовенеля Моиза, по предварительным данным, убил «вооруженный отряд», состоящий из иностранцев. Также выяснилось, что его супруга не умерла, но находится в критическом состоянии.

Временный глава правительства Гаити Клод Жозеф в среду, 7 июля, объявил в стране военное положение после убийства президента Жовенеля Моиза сообщает Diario Libre.

Об этом Жозеф сообщил по итогам экстренного заседания правительства Гаити.

Тем временем в канцелярии Жозефа заявили, что убийство президента по предварительной данным, совершил «вооруженный отряд», состоящий из иностранцев. Чтобы обеспечить поимку преступников, в стране было введено «осадное положение» сроком на 15 дней.

На этот же срок был объявлен национальный траур в связи с убийством президента Моиза.

В течение этих 15 дней будут приспущены государственные флаги, будут закрыты дискотеки и другие соответствующие учреждения. Радиостанции и телевидение призываем составлять программу передач и музыки с учетом ситуации.

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