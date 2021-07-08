Футболист луганской «Зари» продолжит карьеру в России
27-летний уроженец Кривого Рога Дмитрий Иванисеня заключил трехлетний контракт с самарскими «Крыльями Советов».
Дмитрий Иванисеня дважды в составе «Зари» становился бронзовым призером УПЛ.
В прошлом сезоне Иванисеня провел 21 матч за луганский клуб в чемпионате Украины, в которых забил пять голов и выполнил две голевые передачи.
В послужном списке украинском значится также матч за национальную сборную.
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