Футболист луганской «Зари» продолжит карьеру в России

27-летний уроженец Кривого Рога Дмитрий Иванисеня заключил трехлетний контракт с самарскими «Крыльями Советов».

Дмитрий Иванисеня дважды в составе «Зари» становился бронзовым призером УПЛ.

В прошлом сезоне Иванисеня провел 21 матч за луганский клуб в чемпионате Украины, в которых забил пять голов и выполнил две голевые передачи.

В послужном списке украинском значится также матч за национальную сборную.

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