Папа Франциск прочитает молитву из больницы
Папа римский Франциск в воскресенье, 11 июля, произнесет молитву «Ангел Господень» из больницы, где находится после операции.
В коммюнике Ватиканского пресс-центра отмечается, что Святейший отец ходил по коридорам и начал работать, чередуя работу с чтением текстов.
«В следующее воскресенье предусмотрено проговаривание молитвы «Ангел Господень» с дсятого этажа Университетской клиники им. Агостино Джемелли», – добавил представитель Ватикана Маттео Бруни.
Он отметил, что папа Франциск «благодарит за многочисленные послания привязанности и близости, которые ежедневно получает, и просит и в дальнейшем молиться за него».
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