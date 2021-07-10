Папа Франциск прочитает молитву из больницы

Папа римский Франциск в воскресенье, 11 июля, произнесет молитву «Ангел Господень» из больницы, где находится после операции.

В коммюнике Ватиканского пресс-центра отмечается, что Святейший отец ходил по коридорам и начал работать, чередуя работу с чтением текстов.

«В следующее воскресенье предусмотрено проговаривание молитвы «Ангел Господень» с дсятого этажа Университетской клиники им. Агостино Джемелли», – добавил представитель Ватикана Маттео Бруни.

Он отметил, что папа Франциск «благодарит за многочисленные послания привязанности и близости, которые ежедневно получает, и просит и в дальнейшем молиться за него».

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