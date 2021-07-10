НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Религия
01:24 10 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Папа Франциск прочитает молитву из больницы

Папа римский Франциск в воскресенье, 11 июля, произнесет молитву «Ангел Господень» из больницы, где находится после операции.

В коммюнике Ватиканского пресс-центра отмечается, что Святейший отец ходил по коридорам и начал работать, чередуя работу с чтением текстов.

«В следующее воскресенье предусмотрено проговаривание молитвы «Ангел Господень» с дсятого этажа Университетской клиники им. Агостино Джемелли», – добавил представитель Ватикана Маттео Бруни.

Он отметил, что папа Франциск «благодарит за многочисленные послания привязанности и близости, которые ежедневно получает, и просит и в дальнейшем молиться за него».

Источник:
Тэги: молитва, папа римский Франциск
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Папу Франциска положили в клинику на операцию

Папа римский Франциск находится в медицинской клинике в Риме. Ему должны сделать операцию на кишечнике, сообщила пресс-служба Ватикана.

Папа Франциск назначил нового посла в Украине

Папа римский Франциск назначил новым апостольским нунцием (послом) в Украине литовца Висвалдаса Кулбокаса одновременно повысив его в сане до архиепископа.

Папа Франциск призвал молиться за Украину накануне саммита в Париже

Папа римский Франциск молится за положительные результаты встречи руководителей стран «нормандской четверки», сообщает «Радио Ватикан».

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com