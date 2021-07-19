ВВС Украины массово покидают летчики

Сложившаяся ситуация объясняется конкуренцией с МВД, где зарплата выше. Минобороны также рассматривает вопрос повышения зарплаты, однако решения пока нет.

Из Военно-воздушных сил ВСУ массово увольняются летчики. За 2019-2020 годы уволилось около 140 летчиков-испытателей, а в 2021 планируют уволиться еще около 40, сообщает Радио Свобода.

Представитель командования ВВС ВСУ Олег Гаврилко пояснил, что частично отток летчиков объясняется внутренней конкуренцией с МВД из-за заработной платы.

«Приводят статистику, где доход в армии уступает и кадры перетекают в МВД», – говорится в материале журналистов.

По словам Гаврилко, в Министерстве обороны планируют повысить летчикам зарплату – этот вопрос уже рассмотрели в Генштабе, но на данный момент позитивного решения нет.

Кроме того, приблизительно 70% рабочего времени летчики тратят на работу с документами.

«Очень много письменной работы, которая не нужна. Летчик в среднем имеет налет 40-50 часов в год», – признался один из офицеров 831 бригады тактической авиации (Миргород Полтавской области).

По его словам, рост в этом направлении есть, но при сравнении с другими странами и государствами-членами НАТО, где летчики летают намного больше, «это смешные цифры».

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