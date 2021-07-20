В США вынесли первый приговор участнику штурма Капитолия

Суд в США приговорил к 8 месяцам тюрьмы жителя Флориды, который принимал участие в захвате здания Капитолия сторонниками Дональда Трампа в январе этого года.

Это первое тюремное заключение в отношении участников массовых волнений, которые произошли в Вашингтоне в январе этого года и привели к гибели пяти человек, в том числе одного полицейского.

Об этом сообщает Associated Press.

Обвиняемый Пол Аллард Ходжкинс признал свою вину и заявил, что ему стыдно за свои действия. В своей речи перед судом он описал, как впал в эйфорию, когда шел по самому известному проспекту Вашингтона, а затем последовал за толпой в Капитолий. Он добавил: «Это было глупое решение с моей стороны».

Прокуратура просила для обвиняемого 18 месяцев заключения.

Отмечается, что на этот приговор в дальнейшем могут ориентироваться другие суды при принятии решений по сотням других участников беспорядков, если они пойдут на сотрудничество со следствием.

В соответствии с соглашением с прокуратурой, Пол Ходжкинс в прошлом месяце признал себя виновным по одному пункту обвинения – препятствованию официальному следствию. Зато прокуроры согласились снять меньшие обвинения, включая проникновение в закрытое помещение и хулиганство.

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