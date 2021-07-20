Ляшко объявил о пятом этапе вакцинации

Центры вакцинации от COVІD-19 будут работать в каждом районном центре Украины, пообещал глава Минздрава.

В Украине с 21 июля стартует пятый этап вакцинации от коронавируса COVID-19. Прививки могут сделать все желающие. Об этом сказал глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге во вторник, 20 июля.

«С 21 июля все взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку. Вы можете вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, центре массовой вакцинации или может приехать мобильная бригада, если вы записаны, как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек», – сказал он.

По словам министра, центры вакцинации от COVІD-19 будут работать в каждом районном центре Украины. Такое поручение было дано в ходе селекторного совещания в Офисе президента в понедельник.

Ляшко отметил, что сейчас в инфраструктуру кампании вакцинации от COVІD-19 входят 3127 кабинетов вакцинации, 200 вакцинальных центров, а также 800 мобильных бригад.

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