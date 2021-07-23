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10:00 24 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЕСПЧ отказал России в жалобе на Украину

Суд отказался применять обеспечительные меры по жалобе России на Украину по двум пунктам.

ЕСЧП зарегистрировал жалобу России против Украины, но не стал применять обеспечительные меры, сообщает пресс-служба суда.

Как сообщается, в жалобе Россия, в частности, заявляет о нарушении ст. 2 (право на жизнь), 3 (бесчеловечное или унижающее достоинство обращение), 5 (право на свободу и безопасность), 8 (право на уважение частной и семейной жизни), 10 (свобода выражения мнения), 13 (право на эффективное средство правовой защиты), 14 (дискриминация), 18 (ограничение использования прав) и ряда других статей.

Также Россия направила срочный запрос в соответствии с Правилом 39 (обеспечительные меры) регламента суда, чтобы потребовать от Украины:

  • прекратить ограничение прав русскоязычных, в частности, в отношении доступа к использованию родного языка в школах, СМИ и Интернете;
  • приостановить блокаду Северо-Крымского канала.

«Суд решил отклонить запрос в соответствии с Правилом 39, поскольку он не касался серьезных рисков нанесения непоправимого вреда основному праву в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека», – говорится в сообщении.

В суде отметили, что обеспечительные меры применяются «в исключительных случаях».
Источник:
Тэги: СМИ, русский язык, ЕСПЧ, северо-крымский канал
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