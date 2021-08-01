Нападающий сборной Украины перешел в «Бенфику»

«Бенфика» заплатила Генту за Романа Яремчука 17 млн евро за 75% прав на игрока. Сумма отступных — 100 млн евро.

Роман подписал контракт с «Бенфикой» на пять лет.

Украинец в Instagram прокомментировал свой переход в португальский клуб.

«Для меня большая честь носить форму «Бенфики», – написал Яремчук.

25-летний футболист перешел в португальский клуб из «Гента», за который выступал с 2017 года. За это время он провел 152 матча, в которых забил 61 гол и выполнил 18 голевых передач.

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