Нападающий сборной Украины перешел в «Бенфику»
«Бенфика» заплатила Генту за Романа Яремчука 17 млн евро за 75% прав на игрока. Сумма отступных — 100 млн евро.
Роман подписал контракт с «Бенфикой» на пять лет.
Украинец в Instagram прокомментировал свой переход в португальский клуб.
«Для меня большая честь носить форму «Бенфики», – написал Яремчук.
25-летний футболист перешел в португальский клуб из «Гента», за который выступал с 2017 года. За это время он провел 152 матча, в которых забил 61 гол и выполнил 18 голевых передач.
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