Курдские террористы взяли на себя ответственность за пожары в Турции
Ответственность за начало масштабных пожаров в Турции, унесших уже восемь жизней, взяли на себя курдские террористы.
Ответственность за начало масштабных лесных пожаров в Турции взяла на себя дочерняя группа террористической организации Рабочая партия Курдистана Дети огня. Об этом сообщает EHA News в Twitter в воскресенье, 1 августа.
Aljazeera пишет, что в результате пожаров погибли уже восемь человек – семь человек в Анталии, еще один – в Мармарисе, заявил министр здравоохранения Фахреттин Кодж.
Напомним, Украина направила самолеты Ан-32П в Турцию на тушение лесных пожаров. Они работают на территории провинции Анталия.
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