В Украине готовят ограничения для невакцинированных

Обязательную вакцинацию в Украине вводить не будут, но для некоторых невакцинированных граждан могут ужесточить ограничения.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявляет, что в ближайшее время придется внедрять ограничения для невакцинированных граждан.

«Украина будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан. Минздрав уже анонсировал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации работать будут школы, где вакцинировано не менее 80% учителей (в настоящее время привита только половина педагогов). По моему мнению, аналогичные ограничения логично ввести для транспортников, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением. Больной водитель маршрутки инфицирует никак не меньше людей, чем учитель», – написал он в Facebook в понедельник, 2 августа.

Нардеп заверил, что в Украине достаточно вакцин от коронавируса.

«Мы в Украине не говорим об обязательной вакцинации, никто не имеет права заставлять человека прививаться. Но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники. Еще месяц назад у нас был дефицит препаратов для прививки. Но на позапрошлой неделе мы получили более 2 млн вакцин, на минувшей неделе более 2,5 млн Вакцинация открыта для всех желающих», – отметил он.

Радуцкий добавил, что «теперь каждый решает сам – досуг и полноценная рабо

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