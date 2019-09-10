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10:00 06 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Новый президент Ирана сделал заявление о ядерном оружии

Ибрахим Раиси пообещал поддержать любой дипломатический план, который приведет к отмене санкций.

Президент Ирана Ибрахим Раиси в ходе официальной церемонии инаугурации заявил, что страна не будет создавать ядерное оружие. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 5 августа.

«Ядерная программа Ирана исключительно мирная, и, согласно фетве Верховного лидера, ядерное оружие запрещено и ему не место в оборонной стратегии Ирана», – сказал Раиси.

Он добавил, что санкции против народа Ирана должны быть отменены.

«Любой дипломатический план, который приведет к этой цели, будет нами поддержан», – заверил президент Ирана.

Ранее в четверг Раиси принес присягу и вступил в должность президента Ирана. Инаугурация президента состоялась в здании парламента в Тегеране в присутствии глав судебной и законодательной власти, военных, других официальных лиц Ирана, а также при участии более 200 гостей из 80 стран мира.

А во вторник утром прошла церемония утверждения в должности президента Раиси верховным лидером Али Хаменеи.

Источник:
Тэги: президент, Иран, ядерное оружие
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