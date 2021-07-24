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05:40 06 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Литва отгородится от Беларуси забором из колючей проволоки

В Государственной пограничной службе отметили, что забор будет установлен на границе не везде – из-за особенностей ландшафта или водоемов.

«Бюджет такого проекта может составить 152 млн евро. Речь идет об установлении физического барьера на участке границы длиной 508 километров. Протяженность границы с Беларусью – 670 км», – говорится в сообщении.

Пограничники уточнили, что стена будет четырехметровой, с металлической сварной стержневой сетки. Поверх нее будет натянуто колючую проволоку. Пред забором также будет установлена дополнительная линия с колючей проволокой.

Напомним, за последние месяцы Литва столкнулась с многократным увеличением потока нелегалов из Беларуси. В течение 2021 года границу нелегально перешли 2,5 тысячи мигрантов, преимущественно из Ирака.

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Тэги: Литва, граница, Республика Беларусь
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