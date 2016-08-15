НБУ объяснил порядок одноразового декларирования

С 1 сентября украинцы могут добровольно задекларировать свои доходы и уплатить с них налоги.

Национальный банк опубликовал порядок одноразового добровольного декларирования доходов населением, которое можно сделать в течение года с 1 сентября.

Как сообщает пресс-служба центробанка, для этого необходимо открыть в банке счет со специальным режимом использования, на который нужно перечислить наличные средства и банковские металлы через операционную кассу по заявлению на перевод наличности.

В реквизите Назначение платежа/содержание операции нужно отметить «добровольное декларирование».

После подтверждения источников происхождения активов декларант имеет право перечислить их на собственный текущий счет физлица, открытый в банке Украины, снять их и закрыть спецсчет, или же подать в банк заявление и использовать его далее как обычный текущий счет.

Украинцы получат возможность добровольно задекларировать свои активы в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года. Граждане смогут подать одноразовую декларацию с активами, с которых не были уплачены налоги и сборы до 1 января 2021 года.

В декларации можно указать валютные ценности, кроме наличных, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, в частности объекты незавершенного строительства, доли в имуществе юридических лиц в Украине и за рубежом. Информацию об источниках происхождения задекларированных активов указывать не надо.

Из задекларированных активов гражданам придется оплатить сбор:

5% из валютных ценностей на счетах в банках в Украине и других активов в Украине;

9% из валютных ценностей на счетах в иностранных финансовых учреждениях и других активов за рубежом;

2,5% из номинальной стоимости государственных облигаций Украины приобретенных с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года.

Также был принят закон, который позволяет гражданам избежать ответственности за нарушение налогового и валютного законодательства. Избежать ответственности смогут граждане, которые укажут активы в декларации и оплатят сбор.

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