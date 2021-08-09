Лукашенко пообещал выдать украинцам гражданство Беларуси

Власти Беларуси в свое время «бездарно упустили этот вопрос», считает Александр Лукашенко.

Украинцам, которые проживают в Беларуси, выдадут гражданство Беларуси. Об этом сказал Александр Лукашенко во время прямой линии в понедельник, 9 августа.

«До конца года все должны получить гражданство. Все. Только выработайте систему, чтобы они могли написать заявление. Я знаю этих людей. Обещаю, до конца года. Все должны до конца года получить гражданство. Мы просто бездарно упустили этот вопрос», » заявил Лукашенко.

Лукашенко напомнил, что ранее своим указом предоставил «равные права» с гражданами Беларуси иностранцам – «бежавшим за куском хлеба» из Украины

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