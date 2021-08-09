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09:00 10 Августа 2021 0 Комментарии
Лукашенко пообещал выдать украинцам гражданство Беларуси
Власти Беларуси в свое время «бездарно упустили этот вопрос», считает Александр Лукашенко.
Украинцам, которые проживают в Беларуси, выдадут гражданство Беларуси. Об этом сказал Александр Лукашенко во время прямой линии в понедельник, 9 августа.
«До конца года все должны получить гражданство. Все. Только выработайте систему, чтобы они могли написать заявление. Я знаю этих людей. Обещаю, до конца года. Все должны до конца года получить гражданство. Мы просто бездарно упустили этот вопрос», » заявил Лукашенко.
Лукашенко напомнил, что ранее своим указом предоставил «равные права» с гражданами Беларуси иностранцам – «бежавшим за куском хлеба» из Украины
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Тэги: Лукашенко, украинцы, гражданство беларуси
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