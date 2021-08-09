НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
09:00 10 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лукашенко пообещал выдать украинцам гражданство Беларуси

Власти Беларуси в свое время «бездарно упустили этот вопрос», считает Александр Лукашенко.

Украинцам, которые проживают в Беларуси, выдадут гражданство Беларуси. Об этом сказал Александр Лукашенко во время прямой линии в понедельник, 9 августа.

«До конца года все должны получить гражданство. Все. Только выработайте систему, чтобы они могли написать заявление. Я знаю этих людей. Обещаю, до конца года. Все должны до конца года получить гражданство. Мы просто бездарно упустили этот вопрос», » заявил Лукашенко.

Лукашенко напомнил, что ранее своим указом предоставил «равные права» с гражданами Беларуси иностранцам – «бежавшим за куском хлеба» из Украины

Источник:
Тэги: Лукашенко, украинцы, гражданство беларуси
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
09.08.2021 20:00
Санкций в отношении Украины не будет – Лукашенко
ТОР
09.08.2021 18:00
Британия вводит новые санкции против Беларуси
ТОР
09.08.2021 15:30
Лукашенко о Донбассе: Буду между Украиной и РФ
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com