НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
11:00 10 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Армия Украины готова к вторжению противника

На пяти полигонах и острове Змеиный проходят командно-штабные учения с привлечением командования Объединенных сил и Вооруженных сил.

Армия Украины готова к обороне и отражению полномасштабного вторжения противника. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Мы готовы обороняться и отражать атаки противника, как в случае полномасштабного вторжения, так и в случае попыток захвата объектов критической инфраструктуры и стратегически важных объектов, в частности оперативных аэродромов», – сказал Залужный в ходе посещения штаба учений на острове Змеиный.

Указано, что с 9 по 13 августа на пяти полигонах и острове Змеиный проходят командно-штабные учения с привлечением командования Объединенных сил и Вооруженных сил.

Источник:
Тэги: всу, остров змеиный, армия Украины, осу
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
09.08.2021 21:00
Зеленский провел ряд назначений в ВСУ
ТОР
02.08.2021 15:00
В ВСУ назвали число участников парада 24 августа
ТОР
30.07.2021 15:00
В Одесской области ВСУ провели ракетные стрельбы
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com