Армия Украины готова к вторжению противника
На пяти полигонах и острове Змеиный проходят командно-штабные учения с привлечением командования Объединенных сил и Вооруженных сил.
Армия Украины готова к обороне и отражению полномасштабного вторжения противника. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
«Мы готовы обороняться и отражать атаки противника, как в случае полномасштабного вторжения, так и в случае попыток захвата объектов критической инфраструктуры и стратегически важных объектов, в частности оперативных аэродромов», – сказал Залужный в ходе посещения штаба учений на острове Змеиный.
Указано, что с 9 по 13 августа на пяти полигонах и острове Змеиный проходят командно-штабные учения с привлечением командования Объединенных сил и Вооруженных сил.