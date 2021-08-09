Армия Украины готова к вторжению противника

На пяти полигонах и острове Змеиный проходят командно-штабные учения с привлечением командования Объединенных сил и Вооруженных сил.

Армия Украины готова к обороне и отражению полномасштабного вторжения противника. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Мы готовы обороняться и отражать атаки противника, как в случае полномасштабного вторжения, так и в случае попыток захвата объектов критической инфраструктуры и стратегически важных объектов, в частности оперативных аэродромов», – сказал Залужный в ходе посещения штаба учений на острове Змеиный.

Указано, что с 9 по 13 августа на пяти полигонах и острове Змеиный проходят командно-штабные учения с привлечением командования Объединенных сил и Вооруженных сил.

Тэги: всу, остров змеиный, армия Украины, осу