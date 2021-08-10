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08:14 11 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Роман Яремчук дебютировал за «Бенфику» и забил гол

Португальская «Бенфика» повторно обыграла московский «Спартак» и по сумме двух матчей прошла в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Этот матч стал дебютным для украинского форварда Романа Яремчука.

Футболист появился на поле на 64-й минуте, выйдя на замену вместо Гонсалу Рамоса. В добавленное ко второму тайму время Роман удвоил преимущество своей команды.

Напомним, Яремчук перебрался в «Бенфику» этим летом из «Гента». Украинец заключил контракт на пять лет.

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Тэги: футбол, Роман Яремчук
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