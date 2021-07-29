Известны подробности поездки Зеленского в США

Прорабатывается возможность встреч президента Украины с главой Tesla Илоном Маском и гендиректором Apple Тимом Куком, а также его выступления в Стэнфордском университете, утверждает источник.

Предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в США не будет ограничен одним лишь Вашингтоном. Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на источники.

Указано, что согласно существующей на сегодня версии программы визита, курс на США президентский самолет возьмет 28 августа, и первой точкой его назначения значится Чикаго, где 28-29 августа Зеленский не только отдохнет после длительного перелета, но и вместе с украинской диаспорой отметит День независимости Украины, и, возможно, встретится с американским бизнесом.

В Вашингтоне, куда Зеленский вылетит 29 вечером, согласно предварительной программе, он пробудет только один день – 30 августа – и проведет переговоры с президентом Джо Байденом.

«От идеи встречи украинского лидера с членами американского правительства решили отказаться: со своими коллегами насущные проблемы украинско-американских отношений по разным направлениям обсудят украинские министры, попавшие в делегацию», – пишет издание.

31 августа Зеленский проведет в Сан-Франциско, штат Калифорния. Утверждается, что в настоящее время прорабатывается возможность проведения трех возможных мероприятий – встреч с главой Tesla Илоном Маском и гендиректором Apple Тимом Куком, а также выступления президента в Стэнфордском университете с лекцией о трагедии Бабьего Яра.

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