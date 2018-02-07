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03:41 13 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине зарегистрировали рекордное количество браков

Лето – всегда горячая брачная пора. Но нынешний июльский бум бракосочетаний просто бьет рекорды, говорится в сообщении Министерства юстиции.

Так, в течение июля этого года заключили брак 26 715 пар молодоженов. Количество разводов за июль составило 2865, то есть более чем в 9 раз меньше, чем бракосочетаний.

В целом же с начала 2021 года официально свои отношения оформили 112 675 пар. Расторгли брак 16 018 пар.

То есть за 7 месяцев 2021 года в Украине в 7 раз чаще регистрировали браки, чем разводы,  констатировали в Минюсте.

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Тэги: браки
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