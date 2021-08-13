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06:40 18 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Для сборной Украины по футболу нашли главного ренера

Об этом в ночь на среду, 18 августа, сообщил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в Facebook.

Исполняющим обязанности главного тренера Национальной сборной Украины по футболу назначен чемпион мира-2019 со сборной U-20 Александр Петраков.

«Александр Петраков будет готовить национальную сборную к дальнейшим выступлениям в квалификации к ЧМ-2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Такое решение принял Исполком Украинской ассоциации футбола», – говорится в сообщении Андрея Павелко.

По словам Павелко, Петраков – «всемирно известный специалист, имеет высокий авторитет среди нашей футбольной общественности и необходимые знания и опыт для того, чтобы на данном этапе возглавить главную команду страны».

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Тэги: сборная Украины, футбол, главный тренер
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