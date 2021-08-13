В Беларуси ликвидируют Союз писателей за поддержку протестов

Верховный суд Беларуси возбудил гражданское дело о ликвидации общественного объединения Союз белорусских писателей.

Согласно размещенному документу, основанием для начала гражданского производства послужил иск Министерства юстиции.

Общественное объединение Союз белорусских писателей – старейшая творческая организация Беларуси, она основана в 1934 году.

На данный момент организация насчитывает около 450 членов. В ее совете состоит нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. После президентских выборов в августе 2020 года и в связи с последовавшими после них массовыми акциями протестов Союз белорусских писателей выступил заявлением, в котором осудил действия властей страны в отношении протестующих.

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