МИД опубликовал декларацию Крымской платформы
Декларация Крымской платформы содержит требования к России, а также разъясняет функции платформы.
МИД Украины по итогам саммита Крымской платформы опубликовал принятую ее участниками декларацию.
Согласно документу, формат Крымской платформы создан с целью мирного прекращения оккупации Россией Крыма и для восстановления контроля Украины над полуостровом.
Также участники решили рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении РФ, когда это необходимо и если действия России этого потребуют.
Россию в декларации призывают обеспечить всем лицам, которые принадлежат к этническим и религиозным общинам полуострова, включая этнических украинцев и крымских татар, возможность в полной мере пользоваться своими правами.
Также участники саммита призывают Россию подключиться к конструктивному участию в деятельности Международной Крымской платформы, которая направлена на прекращение временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.
От России также требуют обеспечить полный доступ к аннексированному Крыму.
Участники Крымской платформы осуждают: нарушения и ограничения прав человека в Крыму, милитаризацию Крыма, препятствование правам и свободам судоходства, в частности речь идет о проходе судов через Керченский пролив в Азовское море и обратно, изменение демографической структуры полуострова путем переселения граждан РФ в Крым.