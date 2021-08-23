МИД опубликовал декларацию Крымской платформы

Декларация Крымской платформы содержит требования к России, а также разъясняет функции платформы.

МИД Украины по итогам саммита Крымской платформы опубликовал принятую ее участниками декларацию.

Согласно документу, формат Крымской платформы создан с целью мирного прекращения оккупации Россией Крыма и для восстановления контроля Украины над полуостровом.

Также участники решили рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении РФ, когда это необходимо и если действия России этого потребуют.

Россию в декларации призывают обеспечить всем лицам, которые принадлежат к этническим и религиозным общинам полуострова, включая этнических украинцев и крымских татар, возможность в полной мере пользоваться своими правами.

Также участники саммита призывают Россию подключиться к конструктивному участию в деятельности Международной Крымской платформы, которая направлена на прекращение временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

От России также требуют обеспечить полный доступ к аннексированному Крыму.